В сети восхитились суперлунием

Пользователи сети во всем мире выкладывают фотографии суперлуния — явления, при котором спутник приближается к Земле на минимальное расстояние. Это произошло в ночь на 19 февраля.
В прошлый раз суперлуние можно было наблюдать 21 января, оно совпало с полным затмением Луны. Тогда ночное светило приблизилось к земному шару на 357,3 тысячи километров.
Расстояние между Землей и Луной колеблется от 357 тысяч километров до 406 тысяч из-за эллиптической орбиты Луны. Чтобы наблюдать явление, полнолуние должно наступить за три дня до или через три дня после того, как спутник будет проходить через ближайшую к Земле точку. В этом году такого больше не будет.
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