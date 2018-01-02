Пользователи соцсетей поделились снимками первого в году суперлуния

На Земле в ночь на 2 января наблюдалось первое в 2018 году суперлуние — явление, когда спутник планеты подходит к ней максимально близко.

Пользователи соцсетей опубликовали сотни фотографий огромной Луны.

Как отметило НАСА, январское суперлуние — самое яркое из трех зимних (предыдущее наблюдалось 3 декабря, следующее можно будет увидеть 31 января).

Большую Луну наблюдали в разных странах мира.

Московский планетарий сообщает, что вслед за суперлунием 3 января жители Земли будут наблюдать большое Солнце: планета окажется на самом близком в 2018 году расстоянии от звезды.

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