Месси высказался об уходе из сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что хотел бы продолжить выступать за национальную сборную, несмотря на вылет команды с Кубка Америки. Об этом сообщает ESPN.

32-летний футболист выразил надежду на то, что к национальной команде будут относиться с уважением после поражения в полуфинале турнира от Бразилии. По его словам, команде нужно дать спокойно расти и прогрессировать. «Это отличная команда, и она развивается. Если у меня будет возможность присоединиться к ним, я ей воспользуюсь», — рассказал футболист.

Встреча со сборной Бразилией прошла в ночь на 3 июля и завершилась поражением команды Аргентины со счетом 0:2. «Альбиселесте» в последний раз побеждала на каком-либо турнире 26 лет назад: в 1993-м команда стала победителем Кубка Америки.

В 2016 году после поражения Аргентины в финале турнира от чилийцев Месси объявил о завершения карьеры в национальной команде, однако через семь недель передумал и вернулся в состав сборной. Аргентинец не завоевал ни одного титула со сборной.

Лионель Месси является капитаном «Барселоны» и обладателем пяти «Золотых мячей». Также в составе команды форвард четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и десять раз выигрывал чемпионат Испании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!