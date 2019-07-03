Сотни человек отравились на дне рождения вдовы диктатора

Более 200 человек почувствовали себя плохо после ужина в честь 90-летия Имельды Маркос, вдовы авторитарного президента Филиппин Фердинанда Маркоса. Об это сообщает Daily Mail.

По данным министра здравоохранения Франсиско Дуке (Francisco Duque), общее число заболевших составило 260 человек. В местном отделении Красного Креста рассказали, что их машины скорой помощи доставляли в больницу людей, которые жаловались на головокружение и рвоту. «Они, вероятно, отравились», — пояснил представитель организации.

День рождения у Маркос был 2 июля. Празднование устроили на спортивном стадионе в Маниле. Поздравить женщину собралось около 2,5 тысячи человек — друзей и сторонников. На мероприятии пели песни и произносили речи, также там раздавали воду в бутылках с именем Имельды и еду в пластиковых коробках.

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В ноябре 2018 года Имельду осудили по делу о коррупции времен диктатуры ее мужа. Ее признали виновной в том, что она вывела примерно 200 миллионов долларов через швейцарские фонды. В настоящее время она освобождена под залог в ожидании апелляции. Ей грозят десятилетия за решеткой.

Фердинанд Маркос — 10-й президент Филиппин, он правил с 1965 по 1986 год. Во время его правления Имельда занимала государственные посты и выполняла дипломатические поручения. В 1986 году семья бежала из страны, через три года 72-летний Маркос скончался в Гонолулу. Через несколько лет Имельда с детьми вернулась на родину и подалась в политику. Она также становилась фигурантом десятков дел и некоторое время сидела в тюрьме, но была оправдана.

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