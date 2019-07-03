Бывший чемпион UFC открыл три бутылки одним ударом ногой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фабрисиу Вердум одним ударом ногой открутил крышки трех бутылок. Видео он выложил в Instagram.

Бразильский спортсмен поучаствовал в Bottle Cap Challenge, изначальная цель которого — открутить крышку ногой, сделав это так, чтобы жидкость осталась в неподвижном состоянии. Во флешмобе уже приняли участие боец UFC Коннор Макгрегор и любитель боевых искусств, актер Джейсон Стэйтем.

Вердум — бывший обладатель пояса UFC в тяжелом весе. За свою карьеру он одержал 23 победы, потерпел восемь поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.

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