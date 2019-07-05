Бубку и Попова обвинили в коррупции

Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал обвинил членов Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова и Сергея Бубку в коррупции при выборе места проведения Олимпийских игр 2016 года. Его слова приводит UOL.

Кабрал заявил, что члены МОК получили взятку за голоса в пользу Рио-де-Жанейро. Он отметил, что девять голосов были куплены за два миллиона долларов. Деньги якобы предоставил бразильский предприниматель Артур Соарес.

В ответ на это Попов сообщил РИА Новости, что не голосовал за бразильский город. «Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно», — сказал он. Бубка пока не комментировал обвинения.

Попов с 2000 по 2016 год был членом МОК, на данный момент россиянин является почетным членом организации без права голоса. Бубка с 2008 года является действующим членом комитета.

Олимпийские игры в Бразилии проходили с 5 по 21 августа 2016 года. Соревнования впервые проходили в Южной Америке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!