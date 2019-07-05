Задержанные в Белоруссии после взрыва салюта оказались россиянами

Задержанными за гибель человека во время салюта в центре Минска оказались граждане России Максим Сапронов и Константин Денисов. Об этом сообщает интернет-портал MK.ru.

Сапронов и Денисов — сотрудники поставлявшей в Белоруссию пиротехнические снаряды компании из подмосковного Сергиева Посада. В компании утверждают, что они не имеют никакого отношения к производству снарядов и являются консультантами. Их коллеги называют задержание недоразумением. Для защиты прав Сапронова и Денисова в Минск был направлен корпоративный юрист. При этом местоположение россиян после 12-часового допроса до сих пор неизвестно.

Ранее, 4 июля, Минобороны Белоруссии сообщало, что считает некачественные заряды российского производства основной причиной взрывов во время салюта в Минске. Вскоре после этого были задержаны два сотрудника российской компании.

Следственный комитет рассматривал несколько версий произошедшего: некачественные заряды, неисправные установки, нарушение технологии их заряда или эксплуатации. Однако в Минобороны настаивают, что все меры для обеспечения безопасности запусков были соблюдены, а персонал, работающий с установками, прошел нужную подготовку.

Инцидент, в результате которого погибла женщина, произошел в Минске вечером в среду, 3 июля. На трех из шести салютных установок взорвались снаряды одинакового калибра, сами установки разорвало, осколки ранили не менее 10 человек и повредили здания. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».

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