Российские баскетболистки пропустят вторую Олимпиаду подряд

Женская сборная России по баскетболу проиграла национальной команде Швеции в матче за 5-6-е места чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Белграде и завершилась победой шведок со счетом 52:57. Поражение лишило российскую команду шансов на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Согласно регламенту, в квалификации к ОИ сыграют шесть лучших команд чемпионата Европы-2019. Ими стали полуфиналисты ЧЕ: сборные Сербии, Испании, Великобритании, Франции, а также команды Бельгии и Швеции. Отборочный турнир к Олимпиаде пройдет со 2 по 10 февраля 2020 года.

На групповом этапе ЧЕ сборная России заняла третье место. В 1/8 финала россиянки проиграли сборной Испании.

Сборная России пропустит вторые Олимпийские игры подряд. На Олимпийских играх в 2004 и 2008 годах российская команда завоевывала бронзовые медали турнира, на ОИ-2012 заняла четвертое место. Россиянки также являются трехкратными чемпионками Европы.

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