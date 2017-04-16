Баскетболистки курского «Динамо» впервые выиграли Евролигу

Курский баскетбольный клуб «Динамо» одержал победу над турецким «Фенербахче» в финале женской Евролиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решающий матч «Финала четырех» Евролиги состоялся в Екатеринбурге в воскресенье, 16 апреля, и завершился победой курянок со счетом 77:63. Самым результативным игроком встречи с 20 очками стала Энджел Маккатри из «Динамо». У «Фенербахче» 19 очками отметилась Элли Куигли.

«Динамо» впервые в истории выиграло Евролигу. В 2015 году курский клуб становился бронзовым призером турнира.

В матче за третье место чемпион Евролиги-2016 екатеринбургский УГМК одержал победу над чешской «Прагой».