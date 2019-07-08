Водителя взорвавшегося бензовоза отправили в СИЗО

Водителя взорвавшегося в Свердловской области бензовоза «Урал» по решению Карпинского горсуда заключили под стражу до 7 сентября. Об этом в понедельник, 8 июля, рассказал «Ленте.ру» Валерий Горелых, официальный представитель регионального управления МВД России.

По словам Горелых, 51-летний водитель Дмитрий Курочкин во время заседания суда попросил прощения у всех родственников погибших, за то, что невольно причинил страдания.

«В ближайшее время следователям полиции предстоит установить, употреблял ли Курочкин спиртное до того, как сел за руль бензовоза, или уже в пути следования. Следствию также предстоит установить, проходил ли Курочкин проверку состояния здоровья перед выездом на маршрут», — сказал Горелых.

По данным следствия, в момент аварии водитель находился в состоянии опьянения: экспертиза выявила в его крови составлял 0,76 промилле алкоголя, что соответствует сильной степени опьянения.

Авария произошла в ночь на воскресенье, 7 июля, на 44-м километре трассы Карпинск — Кытлым. Водитель бензовоза пустил на цистерну группу туристов. В пути Курочкин не справился с управлением, бензовоз съехал с дороги, опрокинулся и загорелся. Три человека погибли, еще семеро получили травмы различной степени тяжести, шестеро из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 («Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более человек, лицом, находившимся в состоянии опьянения») УК РФ.

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