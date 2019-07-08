Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Боброва завершила карьеру в 29 лет

Российская фигуристка Екатерина Боброва приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Я завершаю свой путь в спорте! И делаю это, ни о чем не жалея и с радостью в сердце! Это были потрясающие годы труда, побед и поражений», — написала 29-летняя Боброва. Она добавила, что сосредоточится на участии в ледовых шоу.

Боброва известна по выступлениям в танцах на льду. Наивысшим достижением в карьере для нее стала золотая медаль на Играх в Сочи в командных соревнованиях. Кроме того, вместе с партнером Дмитрием Соловьевым она завоевала серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхенчхане.

В 2017 году пара Бобровой и Соловьева занимала первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Боброва семь раз становилась победительницей национального чемпионата. Также на ее счету шесть побед на чемпионате Европы и бронзовая медаль чемпионата мира.

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