В Шереметьево объяснили зарплаты грузчиков в 200 тысяч рублей

Первый заместитель генерального директора по производству АО «Международный аэропорт Шереметьево» Андрей Никулин опроверг информацию о зарплате грузчиков аэропорта размером 200 тысяч рублей, ранее появившуюся в СМИ. Об этом он сообщил агентству «Москва».

По словам Никулина, сотрудники, участвующие в процессе обработки багажа, получают 82 тысячи рублей в месяц, а выплаты размером 200 тысяч рублей были единичными. Он отметил, что такие выплаты могли включать бонусы и материальную помощь, но это не является средней зарплатой.

Ранее 8 июля в принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» появилась информация о том, что грузчикам аэропорта Шереметьево повысили зарплату с 45 тысяч рублей до 200 тысяч рублей в месяц.

29 и 30 июня большое количество багажа (около девяти тысяч единиц) не было отправлено по назначению, а 30 июня в сети начали появляться фотографии огромных очередей в Шереметьево.

Позже пресс-служба аэропорта Шереметьево объяснила, что очереди на выдачу багажа образовались из-за опозданий рейсов. Уточняется, что самолеты прибывали в аэропорт с опозданием из-за высокой грозовой активности, и в Шереметьево скопились около 1,5 тысячи единиц багажа из-за несостоявшихся трансферных стыковок.

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