Венесуэла прокомментировала слухи о российских солдатах

Заявления американцев о сотнях российских военных, якобы находящихся на территории Венесуэлы, не имеют под собой никаких оснований. Об этом «Интерфаксу» рассказал военный атташе венесуэльского посольства в России Хосе Рафаэль Торреальба Перес.

По его словам, сотрудники военных ведомств США не знают двусторонних договоренностей между Москвой и Каракасом. В этой связи их высказывания — просто мнения и «безосновательные оценки, не заслуживающие доверия».

Перес пояснил, что все российские военные, временно находящиеся в Венесуэле, входят в группу военно-технического обмена. Атташе добавил, что они консультируют венесуэльский персонал и обслуживают поставленное ранее вооружение.

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Ранее глава южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что сотни российских военнослужащих остаются в Венесуэле для защиты президента страны Николаса Мадуро.

5 июля в российском МИД сообщали, что Москва поможет Венесуэле укрепить потенциал ее вооруженных сил. Тогда же Россия вновь отвергла спекуляции на тему военного присутствия в Венесуэле.

Российская сторона объявила, что отзывает своих специалистов с венесуэльской территории, 26 июня.

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