Пентагон рассказал о российских войсках в Венесуэле

В Венесуэле для защиты президента Николаса Мадуро остаются сотни российских военнослужащих. Такое заявление сделал глава южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер, выступая перед Сенатом США. Об этом сообщило агентство EFE.

«Российские войска и российские военные специалисты все еще находятся в Венесуэле, поддерживая режим Мадуро», — сказал он в ходе своего выступления.

Как передает ТАСС, Фоллер считает, что развертывание российских войск в Латинской Америке — не что иное, как демонстрация своих сил Соединенным Штатам.

26 июня Россия объявила, что отзывает своих специалистов из Венесуэлы.

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В марте стало известно, что самолет ВВС России прилетел в Венесуэлу. 24 июня в страну прибыл еще один рейс из России. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что российские военные прибыли в южноамериканскую страну для обслуживания военной техники.

Президент США Дональд Трамп 27 марта заявил, что российские военные должны покинуть венесуэльскую территорию. Организация Американских государств и Вашингтон обвинили Москву в «безрассудной эскалации» ситуации в Венесуэле. В России же указывали, что военные пробудут в Венесуэле «сколько потребуется», а новые миссии могут прибыть в страну в рамках существующих договоренностей.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке действующего президента.

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