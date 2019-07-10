В Германии бурно отреагировали на критику победы советских войск под Прохоровкой

Немецкий депутат из партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт считает, что новые свидетельства о сражении под Прохоровкой — фальшивка. Его слова передает телеканал «360».

«Какая разница сейчас, сколько и с какой стороны было единиц техники, солдат, погибших? Сути это не меняет. Были захватчики и были защитники. И результаты мы все знаем», — заявил Гердт. Депутат добавил, что информационный вброс был сделан с целью отвлечения от других проблем, хотя, по его мнению, тема не получит резонанса в Германии. «Люди просто покачают головой и скажут: "Зачем это написали, кому это что-то даст?"» — подчеркнул он.

Ранее журналист немецкого издания Die Welt Свен Феликс Келлерхофф усомнился в масштабах танкового сражения под Прохоровкой, которое принято считать одним из крупнейших в истории. Поводом для этого стали недавно обнаруженные исторические фотографии.

Келлерхофф также призвал снести памятник, посвященный этому сражению, так как, по его словам, победы советские солдаты в этом поле не одержали.

Бой под Прохоровкой — сражение между немецкими и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы, произошедшее 12 июля 1943 года. Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных командованием.

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