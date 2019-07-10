Умер корги из сериала «Бруклин 9-9»

Корги по кличке Стюарт, сыгравший пса Чеддера в комедийном полицейском сериале «Бруклин 9-9», скончался. Об этом сообщается в посвященном собаке Instagram-аккаунте.

«Мы сходили на пляж (его любимое место), где наслаждались прибоем, а после устроили пикник в In-N-Out Burger. Просто расслаблялись на солнце и наслаждались компанией друг друга. Наш ветеринар встретил нас там, и Стюарта усыпили. Он ушел мирно в моих руках, слушая звуки океана. Он был такой один на миллион, моя суперзвезда», — написала хозяйка корги.

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Подробности состояния пса, из-за которого его пришлось усыпить, не раскрываются. На момент смерти ему было около 12 лет.

В «Бруклине 9-9» Стюарт играл роль питомца капитана Рэймонда Холта (Андре Брауэр) и Кевина Кознера (Марк Эван Джексон). Чеддер впервые появился в 16 эпизоде первого сезона сериала. Эту роль исполняли несколько собак, однако Стюарт появлялся на экране чаще других. В последних сериях его заменяла корги по кличке Стелла, также принадлежащая хозяйке Стюарта.

В июне 2018 года Entertainment Weekly посвятил Стюарту большую статью, из которой стало известно, что корги не нравились игрушки, но он обожал еду.