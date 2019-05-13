Названы лучшие злодеи из сериалов

Издание The Independent составило список из 35 главных злодеев из сериалов.

Лидером рейтинга оказалась Серсея Ланнистер из «Игры престолов», которую играет Лина Хиди. Отмечается, что появление этой героини в кадре не только «заставляет нервничать даже самых расслабленных зрителей», но и «ставит под угрозу безопасность кого-либо, просто находящегося с ней в одной сцене».

Второе место занял Джим Феннер из британского сериала «Плохие девочки» в исполнении Джека Эллиса. По мнению журналистов, несмотря на то, что этот персонаж служит офицером в женской тюрьме Ларкхолл, он является таким же злодеем, как и заключенные.

Тройку замкнул Гай Балтар из шоу «Звездный крейсер Галактика», которого сыграл Джеймс Кэллис. Многие зрители спорят, является ли этот персонаж злодеем, однако его решили включить в список из-за того, что он готов предать человечество ради собственного выживания.

На четвертом месте разместили Густаво Фринга из сериала «Во все тяжкие». Его назвали страшным наркобароном, с которым на следует связаться. На пятом месте оказался Джип Розетти из «Подпольной империи» — маниакальный персонаж, готовый пойти на все ради уничтожения главного героя Наки Томпсона.

В первую десятку также вошли такие кинозлодеи, как Даг Джуди из ситкома «Бруклин 9-9», монстры Джентльмены из сериала «Баффи — истребительница вампиров», Ричард Хиллман из «Улицы коронации», Джей Ар Юинг из «Далласа» и Эл Сверенджен из «Дедвуда».

Летом 2018 года The Hollywood Reporter составил список из 25 главных антигероев и антагонистов из фильмов по версии представителей голливудской киноиндустрии. Первое место занял Дарт Вейдер.

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