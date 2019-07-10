Соперник Нурмагомедова заговорил по-русски

Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян опубликовал видео, на котором американец Дастин Порье разговаривает по-русски.

Порье по просьбе Царуканяна сказал: «Я настоящий чемпион!» В комментарии к посту российский боец написал: «Дастин Порье дал ответку всем клавиатурщикам».

Порье 7 сентября встретится с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. В настоящий момент пояс принадлежит Нурмагомедову, успешную защиту он провел в октябре 2018-го, победив ирландца Конора Макгрегора. 30-летний Нурмагомедов выиграл все 27 поединков в профессиональной карьере. В послужном списке Порье 25 побед при пяти поражениях.

Царуканян помогает Порье подготовиться к бою с Нурмагомедовым. Он рассказывал, что столкнулся с травлей со стороны фанатов российского бойца из-за того, что тренируется с американцем.

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