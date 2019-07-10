Названа причина смерти 20-летней звезды Disney

Названа причина смерти американского актера Камерона Бойса. Об этом сообщает издание Entertainment Tonight.

Семья звезды Disney рассказала, что ночной приступ был вызван эпилепсией, от которой артист страдал продолжительное время. При этом представитель отделения судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес заявил, что причина смерти все еще расследуется.

Ранее отец знаменитости опубликовал пост в своем Twitter-аккаунте, в котором поблагодарил фанатов сына. «Я поражен той любовью и поддержкой, которую получила наша семья. Это действительно помогает облегчить боль этого кошмара, от которого я не могу оправиться», — написал он.

Камерон Бойс скончался 7 июля в возрасте 20 лет. Он умер во сне.

Актер родился 28 мая 1999 года. Известность Бойсу принесли роли в фильмах «Зеркала» и «Одноклассники», где он работал вместе с Адамом Сэндлером. Также он снимался в проектах «Джесси» и «Наследники», которые выходили на канале Disney.

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