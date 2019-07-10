«Макдоналдс» оправдался за бургеры с антибиотиками

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» заявила о высоком качестве собственных бургеров и раскритиковала результаты исследования Роскачества. Это следует из заявления компании, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

В сети быстрого питания заявили, что изучили полученные от Роскачества документы. Из них следует, что при хранении и проведении исследований были допущены различные нарушения, что могло привести к получению неверных результатов и говорит о «низком качестве» исследования. «Считаем, что публикация таких сведений способствует введению потребителей в заблуждение, является недостоверной и направлена на причинение вреда деловой репутации "Макдоналдс"», — говорится в заявлении.

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В «Макдоналдс» подчеркнули, что закупаемое для бургеров сырье полностью соответствует всем российским стандартам пищевой безопасности. В компании добавили, что говяжьи котлеты в бургерах «Макдоналдс» на 100 процентов состоят из говядины, и какие-либо иные компоненты в них не добавляются и в состав не входят.

В сети также напомнили, что поставщики следят за качеством своей продукции, а Россельхознадзор осуществляет контроль импортируемого сырья на границе и на российских мясокомбинатах. Также в соответствии с законодательством России проводятся исследования продукции в рамках Программы производственного контроля. Предприятия проходят регулярные проверки со стороны Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Роскачество во вторник, 9 июля, обнародовало исследование бургеров, в рамках которого в «Биг Маках» из «Макдоналдс» были обнаружены антибиотики. Однако в организации заверили, что концентрация препаратов в бургерах «оказалась крайне низкой, что говорит о высоком качестве закупаемого сырья». Кроме того, в Роскачестве изучили долю котлет в бургерах. По результатам исследования было установлена, что котлета в бургерах «Макдоналдс» самая маленькая и составляет всего 31,6 процента.

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