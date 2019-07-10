Робототехнику захотели внедрить в самолето- и судостроение

В дорожную карту по развитию робототехники и сенсорики в России нужно включить самолетостроение и судостроение. Такое мнение высказал руководитель лаборатории робототехники Сбербанка Альберт Ефимов, пишет ТАСС. Подготовка дорожной карты ведется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

«Это те точки роста для робототехники в России, которые являются конкурентоспособными отраслями в России, и мы могли бы здорово это использовать», — считает он.

Пока в дорожной карте по развитию робототехники приоритетными отраслями являются сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, а также деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, сообщил руководитель Центра технологий компонентов робототехники и мехатроники Университета Иннополис Александр Климчик.

По мнению Ефимова, России при развитии робототехники нужно ориентироваться на мировой рынок. Однако он посетовал, что в самой дорожной карте нет фокуса на то, как вести себя России.

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