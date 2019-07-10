Российские научно-технологические программы будут иметь экологическое измерение

Масштабные научно-технологические программы, которые сейчас запускаются в России, будут иметь мощное природосберегающее, экологическое измерение, в том числе в таких направлениях, как искусственный интеллект, новые материалы, геномные технологии и «чистые» решения для сельского хозяйства, портативные источники энергии, технологии ее передачи и хранения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в Екатеринбурге на пленарном заседании первого дня работы Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019. «Чтобы реализовать эти задачи, намерены привлечь потенциал наших ведущих компаний с государственным участием», — подчеркнул глава государства.

Участники мероприятия отметили проблемы и возрастающую неопределенность в сегодняшнем мире — глобализацию, экономическую стагнацию, социальные волнения, торговые войны, непредсказуемость политики и экономики в отдельных странах.

Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль Мухамед аль-Мазруи обращаясь к участникам заседания сказал: «Мы стараемся объединить все страны и частные компании в стремлении поделиться знаниями, новыми технологиями и инвестициями в промышленное производство для устойчивого развития стран мира. Для достижения Целей устойчивого развития мы провели диверсификацию экономики, благодаря чему зависимость от нефти в ВВП страны снизилась до 30 процентов. В 2017 году мы приняли стратегию, предусматривающую опору на возобновляемые источники энергии — солнце и мирный атом, что позволит к 2050 году уменьшить выбросы СО2 на 17 процентов. Мы развиваем принятую стратегию — это наша история успеха».

По словам генерального директора ЮНИДО Ли Йонга GMIS — это важный форум, позволяющий решать глобальные вопросы. Глава ЮНИДО обратил внимание на то, что четвертая промышленная революция — это не только новые возможности, но и новые проблемы, и главная из них — сокращение рабочих мест. По прогнозам организации, уже к 2030 году 20 миллионов рабочих мест могут исчезнуть только из-за появления роботов. «Нам нужна всеобъемлющая стратегия развития, и ЮНИДО старается помочь технологическому прогрессу, продвигая новые возможности», — подчеркнул Ли Йонг.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в своем выступлении на пленарном заседании отметил, что промышленная революция открывает новые возможности для выполнения Целей устойчивого развития. По словам министра, самые перспективные направления — природоподобные технологии. В России около 10 процентов компаний активно внедряют в свои производственные процессы IT-технологии, искусственный интеллект, цифровой формат, а 40 процентов компаний — потенциально готовы к этому. «При этом вопрос о потере рабочих мест в связи с применением новейших технологий в российских компаниях не стоит», — уточнил министр. «Страна имеет стратегию собственной индустрии, но при этом мы открыты для сотрудничества и готовы к кооперации. Приглашаем инвесторов и рассчитываем на их здравый смысл», — сказал Денис Мантуров.

О возможностях работы в России инвестиционного фонда Mubadala Investment Company рассказал главный исполнительный директор группы Халдун Халифа аль-Мубарак. Он отметил, что Фонд работает в 50 странах с 15 отраслями и активно ищет сферы, где могут оказаться новые возможности. С 2010 года Фонд взаимодействует в России с РФПИ – в настоящее время это сотни миллионов долларов. По мнению спикера, человеческий интеллект — это основа для развития современных технологий. В течение ближайших 10 лет во всех отраслях будет чувствоваться влияние искусственного интеллекта. И те, кто будет использовать эти технологии, получат конкурентное преимущество. В заключение глава Фонда заявил, что инвестиции в Россию продолжатся

