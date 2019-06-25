Россия разработала «Косморобота»

«Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» (ЦНИИ РТК) изготавливает опытные образцы «Косморобота». Этап разработки рабочей конструкторской документации на изделие был завершен в 2018 году, сообщил главный конструктор ЦНИИ РТК Александр Лопота.

«После их [опытных образцов] тестирования и доработок должен появиться первый летный образец робота, который будет испытан на борту научно-энергетического модуля (НЭМ) в составе российского сегмента МКС [Международная космическая станция] (РС МКС) до 2024 года», — сказал специалист.

По его словам, негативное влияние на завершение таких работ может оказать пересмотр Федеральной космической программы на 2016–2025 годы и существенное сокращение соответствующих бюджетных ассигнований.

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В мае 2017 года сообщалось, что «Роскосмос» одобрил создание первого опытного образца робота, предназначенного для работы в открытом космосе.

В мае 2014 года Виталий Лопота, занимая должность президента ракетно-космической корпорации «Энергия», заявил, что Солнце «начнет расширяться в ближайшие миллионы лет», вследствие чего «человечество продлит свою жизнь, только переместившись на Марс».

Говоря о будущем, Лопота ошибся на три порядка: в действительности расширение Солнца, угрожающее существованию жизни на Земле, начнется через миллиарды лет.

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