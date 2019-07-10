Российский олигарх заработал миллионы на наследии Трампа

Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев продал последний из трех земельных участков, образованных за счет разделения бывшего поместья президента США Дональда Трампа в городе Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает Mansion Global.

По данным портала, лот ушел за 37,29 миллиона долларов. Изначально, около года назад, он был выставлен на продажу за 42 миллиона. Другие два участка были реализованы за 34,345 миллиона и 37 миллионов в 2016-м и 2017-м соответственно.

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Траст County Road Property, предположительно учрежденный Рыболовлевым, приобрел имение Трампа в Палм-Бич в 2008 году. Сумма сделки тогда составила 95 миллионов долларов. Впоследствии располагавшийся на территории особняк был снесен, а поместье разделено на три обособленных участка.

В целом перепродажа земли позволила россиянину обогатиться на 13,6 миллиона долларов. Имена покупателей участков, некогда принадлежавших американскому лидеру, не раскрываются.

Ранее в июле стало известно, что сделка в Палм-Бич, заключенная Трампом и Рыболовлевым, больше не является самой дорогой на местном рынке недвижимости — неизвестный побил давний рекорд, купив городское поместье La Follia (в переводе с итальянского — «Безрассудство») за 105 миллионов долларов.

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