Двух россиян арестовали без обвинений по делу о взрывах салюта в Минске

Двух россиян, задержанных в Белоруссии по делу о гибели женщины во время салюта в Минске, арестовали. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) Белоруссии Иван Носкевич, передает ТАСС.

При этом обвинения арестованным не предъявлены. «У нас на это есть 10 дней», — заявил Носкевич.

О задержании двух россиян в Минске стало известно 4 июля. Они являются представителями компании, поставлявшей пиротехнические заряды и салютные установки для празднования Дня независимости республики. В СК республики и Минобороны страны заявили, что причиной ЧП во время салюта стали некачественные снаряды.

Позже в компании сообщили, что задержанные Максим Сапронов и Константин Денисов не имеют никакого отношения к производству снарядов и являются консультантами. В Минск был направлен корпоративный юрист.

3 июля в Минске во время празднования Дня независимости взорвались снаряды на трех салютных установках из шести. В результате погибла женщина. Осколки ранили не менее 10 человек и повредили здания. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».

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