Пожизненное наказание Мутко отменено

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего вице-премьера по вопросам спорта Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщается на сайте суда.

CAS аннулировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года. Мутко по решению исполкома организации был пожизненно отстранен от участия в Играх в любом качестве. Такое же наказание получил бывший замминистра спорта Юрий Нагорных. Мутко подал апелляцию 26 декабря того же года.

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Также по решению МОК в декабре 2017-го сборная России была дисквалифицирована. Решение было принято по результатам расследования о допинге в российском спорте. Спортсмены не сумели поехать на Олимпиаду в Пхенчхан под российским флагом, вместо этого на Играх они сформировали команду «Олимпийских атлетов из России», выступавших под олимпийским флагом. Также ряд атлетов не был допущен до участия в соревнованиях.

Мутко с мая 2018-го занимает должность вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития. С октября 2016-го чиновник курировал вопросы спорта, а до этого занимал пост министра спорта.

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