Российский боец MMA покалечил топором другого

Российский боец смешанного стиля (MMA) Максим Новоселов покалечил спарринг-партнера Андрея Князева топором во время тренировки. Видео появилось в издании Daily Mail.

По информации издания, Новоселов получил топор в подарок и решил взять его на тренировку. На видео боец размахивал им и подбрасывал в воздух. Спарринг-партнер спортсмена был вооружен щитом. Новоселов нанес удар по щиту, разбил его и повредил руку Князева. Из раны полилась кровь.

«Мы хотели сделать что-то особенное, но не вышло. Я попал в больницу, где мне наложили два шва. После случившегося у меня остался шрам», — рассказал Князев.

Новоселов провел 11 поединков в ММА. На его счету восемь побед, два поражения, один бой завершился вничью.

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