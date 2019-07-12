Офис Зеленского прокомментировал информацию об обысках

Государственное бюро расследований (ГБР) не проводило следственных действий в Офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам представителей украинского лидера, следователи ГБР не появлялись в здании президентской администрации 11 июля. «Эта информация фейк», — подчеркнули в пресс-службе.

Там также отметили, что следственные действия в Офисе главы государства проводились лишь однажды — 29 мая, когда назначенный Зеленским новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк объявил о пропаже компьютерной техники из ситуационного центра СНБО после ухода команды предыдущего президента Петра Порошенко. В Офисе президента потребовали опровержения опубликованной информации об обысках.

В ГБР ситуацию официально пока не комментировали. Информация об обысках была распространена накануне изданием «Главком», которое ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах Украины. По версии издания, следователей интересовало обеспечение уровня секретности в этих помещениях в период президентства Порошенко. Допускался сбор секретной информации в пользу России.

28 мая секретарь СНБО Данилюк заявил, что после прихода к власти Владимира Зеленского в ситуационном центре были сняты все мониторы и отключены сервера с секретной информацией. Данилюк уточнил, что не знает, где сейчас находится техника. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что техника была арендована на деньги бывшего президента, а секретной информации на ней не хранилось.

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