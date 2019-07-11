Против спикера Рады открыли дело о госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало уголовное расследование против спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале юрист, бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

Юрист рассказал, что в четверг, 11 июля, явился в ведомство по своему заявлению против Парубия. Он указывает, что председатель парламента три года не подписывал закон об уголовной ответственности за мародерство и коррупцию в армии. По мнению бывшего чиновника, это можно квалифицировать как государственную измену и превышение полномочий.

Кроме того, Портнов был допрошен по двум своим заявлениям против экс-президента Украины Петра Порошенко, в которых он обвиняет политика в попытке узурпации судебной системы.

«Сужаем кольцо и ждем отставки генерального прокурора для начала первых задержаний и арестов», — прокомментировал юрист.

Ранее сообщалось, что Порошенко вызвали в ГБР на допрос 17 июля. Всего по заявлениям Портнова в ведомстве расследуется пять уголовных дел против бывшего главы государства.

25 июня адвокат Порошенко подал в ГБР встречное заявление против Портнова с обвинениями в даче заведомо ложных показаний. Ему отказали в возбуждении уголовного дела из-за неправильного оформления документов.

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