Рада снова отказалась уволить Климкина

Верховная Рада Украины отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина. За увольнение Климкина проголосовали только 160 депутатов, сообщает в четверг, 11 июля, ЛІГА.net.

Утром 11 июля комитет по иностранным делам Рады рекомендовал уволить Климкина и назначить на его место замглавы Офиса президента Украины Вадима Пристайко. При голосовании за отставку Климкина один депутат был против и один воздержался. Голосование за Пристайко было единогласным.

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В мае президент Украины Владимир Зеленский уже вносил в Раду постановление об отставке Климкина, но депутаты выступили против.

27 июня Зеленский заявил, что узнает о «международных шагах» Украины из интернета, поскольку Климкин не согласовал с ним ответ на российскую ноту по задержанным в Керченском проливе украинским морякам.

Глава МИД ответил, что имел полномочия отвечать на ноту без согласования с президентом.

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