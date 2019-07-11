В Раде поддержали отставку Климкина

Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Новым главой внешнеполитического ведомства рекомендуют назначить Вадима Пристайло, который сейчас занимает пост заместителя главы МИД.

Согласно повестке дня, парламент рассмотрит эти вопросы на пленарном заседании в четверг, 11 июля 2019 года.

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Конфликт между Климкиным и президентом Украины Владимиром Зеленским разгорелся после того, как глава государства пожаловался на то, что узнает о внешней политике Киева «из интернета», и потребовал от главы МИД объяснений, почему с ним не был согласован ответ на ноту России. Климкин в ответ заявил, что не обязан это обсуждать с президентом, и подчеркнул, что его ответ Москве был единственно возможным.

1 июля Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману требование привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности. Климкин не стал дожидаться увольнения и ушел в политический отпуск.

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