Зеленского обвинили в отсутствии внешнеполитической стратегии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал команду президента Владимира Зеленского за отсутствие стратегии внешней политики страны. Его слова приводит «Украинская правда».

Климкин отметил, что с момента инаугурации у него практически не было коммуникации с командой президента.

«Какой будет модель будущей внешней политики? Не видно. Какими будут очертания этой политики? Неизвестно. Сейчас вы от новой команды слышите то одно, то другое. Один говорит — а давайте Донбассу русский язык дадим, другой отвечает — не надо. Это стратегия? Есть много интервью вместо стратегии», — заявил он.

Министр считает, что сейчас у страны «в принципе нет внешней политики». «Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с 3 июля буду в отпуске. Нет проблем», — добавил он.

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Конфликт между Климкиным и Зеленским разгорелся после того, как президент пожаловался на то, что узнает о внешней политике Киева из интернета, и потребовал от главы МИД объяснений, почему с ним не был согласован ответ на ноту России. Климкин в ответ заявил, что не обязан согласовывать с президентом тексты нот, и подчеркнул, что его ответ Москве был единственно возможным.

1 июля Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману требование привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности. Кроме того, стало известно, что комитет Верховной Рады по международным делам 9 июля рассмотрит вопрос о его отставке и назначении на пост главы МИД Вадима Пристайко. Климкин не стал дожидаться увольнения и ушел в политический отпуск.

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