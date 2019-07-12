Ягр рассказал о влиянии на судьбу Овечкина

Чешский форвард «Рытиржи Кладно» Яромир Ягр связал свой уход из «Вашингтон Кэпиталс» с появлением в клубе россиянина Александра Овечкина. Об этом 47-летний чех написал в своем Instagram-аккаунте.

Ягр обратился к фанатам «Кэпиталс», отметив, что в его уходе из клуба в 2004-м необходимо видеть положительные стороны. «Если бы не я, вы бы не задрафтовали Александра Овечкина», — написал Ягр.

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Форвард провел три сезона в составе столичного клуба и по ходу сезона-2003/2004 перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс». Овечкин был выбран «Кэпиталс» на драфте-2004 под первым номером. В 2005-м россиянин дебютировал за новый клуб. С этого момента Овечкин лишь раз покидал Кэпиталс — часть сезона-2012/2013 он провел в составе московского «Динамо». Российский форвард провел в составе «Вашингтона» 1084 матча и отметился 658 заброшенными шайбами. В 2018-м он привел свой клуб к победе в Кубке Стэнли.

Ягр выступал за такие клубы, как Питтсбург Пингвинс, «Нью Джерси Девилз», «Флорида Пэнтерс»,« Калгари Флеймс». На его счету 1733 игры и 766 гола в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). С 2018-го он выступает за клуб первой чешской лиги «Кладно».

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