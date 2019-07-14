Россия поставила точку в вопросе передачи Курил

Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Южных Курильских островов. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Сообщается, что российская сторона категорически не стала обсуждать такую возможность из-за опасений, связанных с японско-американским военным сотрудничеством. По информации агентства, второй причиной для отказа от дискуссии по передаче территорий стал мотив возможного снижения поддержки руководства страны внутри России.

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1 июля сообщалось, что на официальном видео саммита G20 Южные Курилы были указаны как часть Японии. После этого Россия выразила протест.

23 июня стало известно, что Япония вряд ли готова заключить окончательное соглашение по совместной хозяйственной деятельности с Россией на южных островах Курильской гряды. Причиной провала соглашения названо то, что Москва и Токио в последние месяцы слишком увлеклись вопросом мирного договора между странами и не обращали должного внимания на разногласия по вопросам совместной деятельности на спорных островах. Уточняется, что речь идет об утилизации отходов и туризме.

Япония не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группы маленьких островов Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности суверенитета России над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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