Россия запротестовала из-за «японских» Курил на G20

Россия выразила протест Японии из-за обозначения Южных Курильских островов как японской территории в материалах к саммиту G20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел.

«2 июля в Министерстве иностранных дел России дипломату посольства Японии в России была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита "Группы двадцати" материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых Южно-Курильские острова обозначены как территория Японии», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, в ноте содержатся указания на конкретные злоупотребления. Такая позиция, по мнению внешнеполитического ведомства, противоречит документам, «которые закрепляют итоги Второй мировой войны».

Ранее сообщалось, что на официальном видео саммита и официальном канале премьер-министра Японии Синдзо Абэ территории были указаны как японские.

23 июня стало известно, что Япония вряд ли готова заключить окончательное соглашение по совместной хозяйственной деятельности с Россией на южных островах Курильской гряды. Причиной провала соглашения названо то, что Москва и Токио в последние месяцы слишком увлеклись вопросом мирного договора между странами и не обращали должного внимания на разногласия по вопросам совместной деятельности на спорных островах. Уточняется, что речь идет об утилизации отходов и туризме.

Япония не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности суверенитета России над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

Саммит «Большой двадцатки» проходил в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года. В нем принимали участие 20 крупнейших национальных экономик мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!