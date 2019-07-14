Ополченцы ЛНР сбили беспилотник украинской армии

Военнослужащие Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских силовиков в районе села Обозное Славяносербского района. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает ТАСС.
По словам представителя пресс-службы управления Народной милиции Ивана Филипоненко, в настоящий момент фото- и видеоматериалы с квадрокоптера изучаются специалистами.
Филипоненко подчеркнул, что украинские силовики пытаются обострить ситуацию на линии соприкосновения.
В июле власти ДНР заявили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе. Сообщалось, что село Красноармейское оказалось на грани полного уничтожения из-за массовых обстрелов со стороны украинских силовиков.
26 июня стороны конфликта сообщили о начале отвода сил с линии соприкосновения в районе Станицы Луганской.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев неоднократно обвинял Россию в причастности к боевым действиям. Москва опровергает все обвинения, указывая на их голословность.