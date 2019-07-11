Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском

В Донбассе впервые при президентстве Владимира Зеленского погибла местная жительница. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, опубликовав в своем Telegram-канале видео с убитой.

На кадрах на диване лежит пожилая женщина. Автор видео говорит, что в доме выбило все окна. Сладков пишет, что женщина погибла в поселке Гольмовский в Горловке, получив ранение в сердце.

За один день украинская армия выпустила более 300 снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и разрушила 20 домов, сообщил журналист и заявил, что Зеленский оказался «кровожаднее» бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Владимир Зеленский, на этих кадрах — первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса. Черный список начался...» — написал Сладков.

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8 июля Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Минске вместе с лидерами США, Германии, Франции и Великобритании и обсудить в том числе ситуацию в Донбассе. Путин сообщил о готовности поговорить с украинским лидером после того, как в Киеве сформируют правительство.

Зеленский также выражал надежду на то, что конфликт в Донбассе закончится через год.

Война на юго-востоке Украины началась в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича. Киев утверждает, что за самопровозглашенными республиками Донбасса стоит Москва. Россия отрицает свое участие в конфликте.

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