В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал критической ситуацию с обстрелами на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщается на сайте главы республики.

По словам Пушилина, село Красноармейское на юге ДНР оказалось на грани полного уничтожения из-за массовых обстрелов со стороны украинских силовиков. «За последние несколько дней по этому населенному пункту украинские военные выпустили 71 артиллерийский снаряд калибром 152 миллиметра. Повреждения получили 30 жилых домов, школа и трансформаторная подстанция», — говорится в заявлении.

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Всего, по данным главы республики, с момента вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского на территории ДНР повреждены 278 домов, 64 объекта инфраструктуры, в том числе три детских сада, три школы и две больницы. Ранения получили 22 жителя республики, один человек погиб. «Эта статистика, увы, никак не вяжется с мирной риторикой верховного главнокомандующего Украины», — добавил Пушилин. Также он призвал участников Минских соглашений принудить Украину прекратить обстрелы населенных пунктов республики.

3 июля Пушилин заявил, что после избрания Зеленского на пост президента Украины обстрел позиций ДНР со стороны ВСУ стал более интенсивным. Он назвал это целенаправленным уничтожением объектов стратегического значения и социальной инфраструктуры, в результате которого мирные жители, в том числе и дети, получают ранения.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева, после чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Весной 2018 года Киев изменил формат силовой операции против ДНР и ЛНР. Контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы страны из состава Операции объединенных сил, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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