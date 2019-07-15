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Таинственный F-117 заметили в Долине Смерти

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Архивное фото

Американский малозаметный ударный самолет F-117 Nighthawk замечен в качестве имитатора летающего аппарата противника. Об этом сообщает Combat Aircraft.

Издание обращает внимание на снимок F-117 Nighthawk, сделанный 11 июля фотографом Стивом Льюисом, когда самолет в сопровождении истребителя F-15D Eagle Летно-исследовательского центра Армстронга (НАСА) выполнял на большой высоте над Долиной Смерти (Калифорния) дозаправку от KC-135 Stratotanker.

Комментируя в Twitter материал Combat Aircraft, автор The Drive Тайлер Роговей усомнился в том, что в полете F-117 Nighthawk имитировал летательный аппарат противника. По его мнению, в действительности речь может идти об испытании системы подавления инфракрасного излучения корпусом летательного аппарата.

Американская компания Lockheed Martin в 1983-1990 годах произвела 64 единицы дозвуковых тактических самолетов F-117 Nighthawk различных модификаций. В апреле 2008-го самолеты сняты с эксплуатации Военно-воздушными силами (ВВС) США. С тех пор F-117 Nighthawk неоднократно замечались в испытаниях, цели которых не разглашались военными.

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