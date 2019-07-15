РПЛ объяснила «матчи по ночам»

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с разъяснением проведения ряда матчей чемпионата в вечернее время после обращений болельщиков. Заявление доступно на сайте организации.

В РПЛ подчеркивают необходимость следованию регламенту и договоренностям с вещателем. В частности, между матчами чемпионата нужно соблюдать временной интервал в 2,5 часа, чтобы иметь возможность транслировать игры в прямом эфире.

Кроме того, в заявлении указывается, что летом проведение матчей в южных городах страны (в частности, в Ростове-на-дону, Грозном) «продиктовано большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал позднее время начала матчей. «Нам говорят про посещаемость, увеличение доходов клубов, самой лиги, а взамен мы получаем матчи по ночам», — заявил Карпин.

Встреча его клуба с «Оренбургом» прошла 13 июля и началась в 21:30 по московскому времени, что отрицательно сказалась на посещаемости игры (с трибун за футболистами наблюдали 14 тысяч человек при вместимости арены в 45 тысяч).

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