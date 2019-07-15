Московский инвестор показал жителям Урдомы современные технологии

Инвестор строительства экотехнопарка у станции Шиес в Архангельской области компания «Технопарк» устроил экскурсию по современным объектам обращения с отходами для жителей поселка Урдома. Делегация жителей Ленского района получила возможность задать острые вопросы, а строители — разъяснить юридические и технологические особенности проекта.

Планы создания современного высокотехнологического объекта в Архангельской области вызвали у местного населения серьезную озабоченность. Чтобы разобраться в том, что принесет с собой экотехнопарк, жители Урдомы делегировали в Москву своих представителей. Больше всего интересовали урдомчан размеры территории будущего строительства, сроки возведения и сдачи в эксплуатацию ЭкоТехноПарка «Шиес», а также технологии, которые будут применяться там для переработки и длительного хранения отходов.

Представители Ленского района встретились с гендиректором «МосводоканалНИИпроекта» компании-проектировщика ЭкоТехноПарка Михаилом Степановым и гендиректором «Технопарка» Евгением Пеняевым. Строители заверили, что доставка отходов в ЭкоТехноПарк будет начата только после прохождения общественных обсуждений, получения необходимых положительных экспертиз, принятия решения о строительстве ЭкоТехноПарка «Шиес». И только после строительства ЭкоТехноПарка и получения необходимой лицензии на обращение с ТКО 4-5 класса опасности первые брикеты могут быть отправлены на Шиес в Архангельскую область.

Делегация посетила объекты по обращению с отходами Москвы — погрузочно-разгрузочный кластер «Некрасовка», где планируется организовать сортировку и брикетирование твердых коммунальных отходов перед их доставкой на Шиес, и аналогичный ЭкоТехноПарк в Калужской области. Там жителям Урдомы продемонстрировали конструкцию основания карт размещения отходов, так называемый защитный «пирог», из нескольких слоев изолирующих покрытий, предотвращающий попадание поверхностных стоков с полигона в окружающую среду.

В составе ЭкоТехноПарка имеются также мощные очистные сооружения, фильтрующие дождевые и талые воды до степени пригодности использования в рыбном хозяйстве. Пруд, в котором накапливается очищенная вода, в настоящее время уже населяют две сотни карпов. По итогам поездки урдомчане и московские специалисты выразили намерение и в дальнейшем развивать конструктивный двусторонний диалог.

