Зеленский расширил СНБО для своих сторонников

Президент Украины Владимир Зеленский расширил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) за счет своих сторонников. Это следует из опубликованного на официальном сайте президента указа.

Согласно указу, в состав СНБО официально вошло руководства офиса Зеленского, а именно глава офиса Андрей Богдан и два его заместителя — Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка.

Кроме того, в состав ведомства вошли председатель Службы внешней разведки Владислав Бухарев и председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский.

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В конце мая Зеленский вывел из состава СНБО ряд соратников бывшего президента страны Петра Порошенко. Так, своих мест лишились ранее подавший в отставку Александр Турчинов, бывший глава администрации президента Украины (АП) Игорь Райнин, экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко и глава Мининформполитики Юрий Стець.

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