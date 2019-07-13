Администрация Зеленского уточнила список попадающих под люстрацию лиц

Расширение закона о люстрации топ-чиновников, руководивших Украиной с 2014 по 2019 годы, не коснется глав областных госадминистраций и заместителей министров. Об этом заявил представитель украинского президента Андрей Герус, пишет «Обозреватель».

Он не уточнил, как конкретно будет распространятся закон на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка, который ранее занимал пост министра финансов; главу Налоговой службы Максима Нефедова — бывшего заместителя министра экономического развития и торговли; бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили и других.

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«Не уверен, что все из перечисленных лиц подпадают под люстрацию <…> Я не специалист в таких юридических, люстрационных вопросах», — пояснил Герус.

Представитель Владимира Зеленского также отметил, что этот закон еще должен принять парламент и в процессе обсуждения могут быть внесены правки.

Накануне, 12 июля, министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал предложение президента расширить закон о люстрации. По его мнению, в случае принятия закона, в украинской политике останутся только два человека — Зеленский и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

12 июля Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, согласно которому бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение не смогут занимать государственные посты. Согласно поправкам, под люстрацию могут попасть все члены правительства и Верховной Рады, включая спикера парламента, руководители Генпрокуратуры, Службы безопасности, Совета национальной безопасности и обороны, фискальной и таможенной служб, антимонопольного комитета и топ-менеджеры оборонных предприятий, которые занимали свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

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