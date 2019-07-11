Турчинов прокомментировал идею Зеленского люстрировать его

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского расширить перечень лиц, попадающих под закон «Об очищении власти». Об этом Турчинов написал в своем Facebook-аккаунте.

Он отметил, что с удивлением узнал об идее Зеленского люстрировать все высшее руководство из окружения бывшего президента Петра Порошенко. «Мне не стыдно за свою деятельность за последние пять лет. Я очень хорошо знаю, в каком состоянии была Украина 23 февраля 2014 года и какой она стала по состоянию на 19 мая 2019 года», — добавил экс-секретарь СНБО.

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Турчинов признался, что за все свои действия и решения готов отвечать перед богом и страной. Он также выразил сожаление, что окружение Зеленского синхронизирует его заявления с провокациями тех, кто ведет войну против Украины.

Ранее 11 июля Зеленский заявил о необходимости люстрировать представителей высшей власти, занимавших свои посты с конца февраля 2014 года до конца мая 2019-го. Президент предложил расширить действие закона «Об очищении власти» на главу государства, всех членов правительства и парламента, глав Генпрокуратуры, Службы безопасности, СНБО, фискальной и таможенной служб, антимонопольного комитета и топ-менеджмент оборонных предприятий. Поводом для введения таких мер Зеленский назвал крайне низкий уровень работы чиновников в стране, повсеместно распространенные случаи коррупции и бытового хамства в адрес граждан.

Александр Турчинов занимал пост спикера Верховной Рады с 22 февраля по 27 ноября 2014 года. Кроме того, с конца февраля по начало июня он был исполняющим обязанности президента Украины. 16 декабря 2014-го Турчинов стал секретарем СНБО и 19 мая 2019 года покинул эту должность по собственному желанию.

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