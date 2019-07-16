В Киеве рассказали об отношении к народу как к дебилам

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил в прямом эфире, что Киев держит своих граждан «за дебилов». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Он считает, что снижение цены на газ является предвыборным трюком, а повышение тарифов на услуги ЖКХ — ограблением украинцев. Червоненко уверен, что 10 процентов поступающих денег руководители компании «Нафтогаз» забирают себе, а премии в компании выплачиваются за счет граждан.

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«Сколько власть будет держать людей за дебилов? Неужели не понимают, что это может очень плохо кончиться экономически, политически, терпение может лопнуть», — сказал Червоненко. Он не только назвал украинский бунт страшным, но и переживает за то, что его могут возглавить такие активисты, как сторонники бывшего президента Петра Порошенко, штурмовавшие Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Ранее, 15 июля, около здания ГБР состоялась протестная акция партии «Европейская солидарность», возглавляемой Порошенко. Руководитель бюро Роман Труба заявил, что некоторые ее участники ворвались в помещение ведомства и пытались повлиять на расследование, касающееся бывшего главы государства.

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