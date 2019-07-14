На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича юрист Андрей Портнов рассказал в эфире телеканала NewsOne, что на Украине скоро могут начаться массовые задержания.

Портнов считает, что Украину ждет волна арестов. По его словам, это случится после исчезновения гарантий, который нынешний генеральный прокурор страны Юрий Луценко дал бывшему президенту Украины Петру Порошенко. За этим последует «лавина» задержаний, которая будет «идти в геометрической прогрессии».

Портнов добавил, что все необходимые документы стоит подготовить уже сейчас, чтобы в течения месяца после смены генпрокурора начать массовые задержания.

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В начале июня президент Украины Владимир Зеленский внес представление об увольнении Луценко. По словам главы государства, основанием стало отсутствие у генпрокурора юридического образования и процессуального опыта. В Верховной Раде заявили, что не поддержат представление, поскольку оно не соответствует требованиям.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины расследует пять уголовных дел в отношении Порошенко, часть из которых возбуждены по заявлениям Портнова. Экс-президента обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, возможном незаконном завладении телеканалом «Прямой», злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

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