Упавший в Чечне самолет обесточил несколько населенных пунктов

В результате падения легкомоторного самолета Ан-2 на жилой дом в Чечне без света остались четыре села Шелковского района. Об этом РИА Новости рассказали в экстренных службах региона.

«При падении самолет зацепил высоковольтные электролинии, четыре населенных пункта — Новощедринская, Старощедринская, Червленая-Узловая и Привольное — остались без света», — сказал собеседник агентства.

Сейчас провода ЛЭП ремонтируют бригады энергетиков.

Самолет выполнял сельскохозяйственные работы и упал на частный дом в станице Новощедринская Шелковского района утром во вторник, 16 июля, после того как крыло воздушного судна задело линию электропередачи. Предположительно, пилот нарушил правила полетов. Лайнер врезался в дом носом и правой плоскостью крыла. Самолет полностью разрушен, здание обрушилось наполовину. Пострадали четыре человека: у пилота сломана ключица, две женщины и ребенок получили психологический шок. Все четверо в больнице. Следственный комитет проводит проверку.

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