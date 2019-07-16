В российском футболе запустят VAR

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассчитывает, что со второго тура в Премьер-лиге начнет официально функционировать система видеопомощи арбитрам VAR (Vide Assistant Referee). Слова функционера приводит «Р-Спорт».

По словам Дюкова, РФС взял на себя ответственность за заключение необходимых договоров, которые должны быть подписаны в скором времени. «Сегодня мы планируем отправить заявку в УЕФА для того, чтобы, по крайней мере, на одном из матчей официально использовать в онлайн-режиме VAR», — сказал Дюков.

В связи с этим в РФС ожидают, что система будет использована в матчах РПЛ начиная со второго тура. Он начнется 20 июля.

Использование системы VAR в тестовом режиме одобрено в 2016 году. Она применялась на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018. С ее помощью главный арбитр может решить исход спорного эпизода с помощью ассистентов или сам посмотреть повтор. VAR использовался в финале Кубка России-2019 и переходных матчах РПЛ сезона-2018/19.

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