«Росатом» защитил Третьяковку

Государственная Третьяковская галерея установила у себя новую систему охраны, разработанную специалистами российской атомной отрасли. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на корпоративное издание «Страна Росатом». Новая защитная система поможет предотвращать в будущем попытки кражи предметов искусства, как, например, похищение картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» в начале нынешнего года.

Охранная система создана компанией «Элерон» (входит в «Росатом»), которая производит технические средства охраны и системы безопасности для объектов различного назначения.

«После кражи картины Куинджи в январе этого года Третьяковская галерея заказала систему третьего рубежа охраны (защиту самого предмета, а не только периметра) для выставочных помещений на Крымском Валу и в Инженерном корпусе, — пишет «Страна Росатом». — Для Третьяковки "Элерон" предложил разработанные у себя датчики серии "Яхонт", которые были созданы в середине 2000-х годов для ряда стратегических объектов».

«Когда речь зашла об оснащении культурного объекта, на первый план выдвинулась компактность и эстетика. Изначально датчик вместе с системами автономного питания и другой начинкой представлял собой блок 300×200×150 миллиметров. Нам нужно было в короткий срок изменить габариты, а все свойства сохранить. Потребовались новые инженерные и алгоритмические решения»,— рассказывает начальник отделения «Элерона» Алексей Руднев.

В залах Третьяковки были установлены датчики «Яхонта» размером с банковскую карту, толщина которых всего около 4 миллиметров. Благодаря компактности датчики можно размещать на обратной стороне картинной рамы. По сведениям издания, датчики уже использовали на выставках Ильи Репина, Бориса Голополосова, Федора Захарова в галерее на Крымском Валу, Эдварда Мунка в Инженерном корпусе и в зале главного корпуса Третьяковки, где выставлена Библия Пискатора.

27 января 2019 года уроженец Феодосии Чуприков похитил полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» на глазах посетителей. Он подошел к картине, снял ее со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея. На следующий день похититель был задержан. Минкультуры России по итогам проверки предписало галерее принять до середины ноября «исчерпывающий комплекс мер» по защите своих музейных экспонатов.