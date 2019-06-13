В Третьяковке выступят мастера мирового исполнительского искусства

В Государственной Третьяковской галерее пройдет вечер камерной музыки с участием выдающихся исполнителей из Израиля и Италии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В Москве прозвучат шедевры камерной музыки Моцарта, Вебера и Мендельсона. Надеемся, что этот концерт станет значительным событием в музыкальной жизни столицы», — отметили организаторы мероприятия.

Концерт состоится в зале Врубеля 14 июня. Он станет заключительным мероприятием ежегодного образовательного проекта «Мастера мирового исполнительского искусства — молодым талантам России». На вечере выступят израильский скрипач Яир Клесс и итальянский флейтист Клаудио Монтафия.

Проект «Мастера мирового исполнительского искусства — молодым талантам России» проходит в столице в седьмой раз.

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